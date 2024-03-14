İktidar, Kanal İstanbul inadından vazgeçmiyor

Yayınlanma: 14.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.03.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çılgın proje” dediği Kanal İstanbul projesi bu tartışmalı konulardan biri. Her ne kadar Kanal İstanbul için Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Murat Kurum, “İstanbullunun gündeminde olmayan bizim gündemimizde olmayacak” ifadeleriyle net bir cevap vermekten kaçınsa da Kanal İstanbul’u destekleyecek çalışmalar iktidar tarafından yürütülüyor.

İKİ İHALE DAHA

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın, yüzde 50’şer hisseyle ortak oldukları Kanal İstanbul bölgesindeki proje için iki konut ihalesine daha imza atıldı. Kanal İstanbul projesinin “kalbi” olarak nitelenen Dursunköy’de 3. Etap 5. Kısım ve 3. Etap 10. Kısım’da yapılacak proje için, Emlak Konut, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulundu. Söz konusu açıklamada Emlak Konut ile Türk Hava Yolları A.O. arasında imzalanan 28 Mayıs 2018 tarihli sözleşme doğrultusunda ihale edilen İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap 10. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi ihalesinin Kibritçi İnşaat şirketine verildiği ifade edildi. Söz konusu ihalenin bedeli 2 milyar 554 milyon 961 bin TL. Ayrıca 3. Etap ve 5. Kısım için yapılacak konut ihalesini de MİSEK İnşaat adlı şirket aldı. Bu ihalenin bedeli ise 3 milyar 709 milyon 953 bin TL.

Hava Yolları A.O. arasında imzalanan 28 Mayıs 2018 tarihli sözleşme doğrultusunda ihale edilen İstanbul Arnavutköy Dursunköy 3. Etap 10. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi ihalesinin Kibritçi İnşaat şirketine verildiği ifade edildi. Söz konusu ihalenin bedeli 2 milyar 554 milyon 961 bin TL. Ayrıca 3. Etap ve 5. Kısım için yapılacak konut ihalesini de MİSEK İnşaat adlı şirket aldı. Bu ihalenin bedeli ise 3 milyar 709 milyon 953 bin TL.

İMAMOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçen ay İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davayla birlikte imar planlarının iptal edilmesine karşın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Planı’nda Kanal İstanbul’a ilişkin bilgilerin yer alması gündeme geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin “Bunlar gizli gizli ihale yapıp, bir yandan Kanal İstanbul’da yol yürümeye çalışıyorlar” açıklaması yaptı.