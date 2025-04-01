İktidar, kendi öğretim izlencesi çalışmasını yok saydı: 'Eğitim politikası değil, kaçış planı'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2025 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024’teki öğretim izlencesini (müfredat) değişikliği hazırlık çalışmalarında 2017’deki değişikliği göstermemesi “bakan ile bakanlık arasında” çelişki yaratmıştı. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış bu çelişkiyi CİMER'e sordu. Bakanlığın CİMER üzerinden verdiği yanıtla, 2017'de öğretim izlencesi değişikliği yapılmadığı savunuldu. Kış, “Bu cevap eğitim politikası değil, bir kaçış planıdır” dedi.

Laiklik Meclisi’nin “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı öğretim izlencesine Danıştay nezdinde açtığı “yürütmenin durdurulması” ve “iptali” yönelik davada, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim izlencesinin hazırlık sürecindeki çalışmaları mahkemeye sunmuştu.

CUMHURİYET, DOSYA AYRINTILARINI YAZIYOR

Danıştay 8’inci Dairesi; 22 Ocak’ta verdiği kararda “yürütmenin durdurulması” istemini üyelerin 4’e 1 oy çokluğuyla reddetti. Dava iptal istemiyle esastan devam edecek. Gazetemiz Cumhuriyet, bakanlığın söz konusu dava dosyasına ulaşarak, ayrıntılarını gündeme getiriyor.

2017 YOK SAYILMIŞTI

Bakan Yusuf Tekin, 16 Şubat'ta 2024’te getirilen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” öğretim izlencesinin yenilenme çalışmalarının 2013 yılında başladığını söyledi. Bakan Tekin’in öğretim izlencesi çalışmasını 2013’te başlatıldı demesine karşın, bakanlığın Danıştay’a sunduğu çalışmalar arasında 2017’de toplam 51 ders izlencesi kapsamında yenileme çalışması yapılan öğretim izlencesi değişikliğine yer vermemesi dikkat çekti.

Bu konuyu TBMM’ye taşıyan CHP’li Gülcan Kış, konuyu CİMER üzerinden de resmi olarak sormuştu. CİMER’den gelen cevaplar ise yeni bir tartışmayı daha alevlendirdi.

2017 ÖĞRETİM İZLENCESİ DEĞİŞİMİ DEĞİLMİŞ

Bakanlığın CİMER'den verdiği yanıtta, 2017’de yapılan müfredat değişikliği için “geniş çaplı bir program geliştirme çalışması olarak değerlendirilmemelidir” ifadesi kullanıldı. CHP'li Kış söz konusu ifadeye ilişkin; "2017’de yapılan müfredat değişikliğiyle Evrim Teorisi çıkarıldı, cihat kavramı eklendi, Atatürkçülük budandı, 15 Temmuz’a özel paragraflar kondu. Şimdi kalkmış bunu sıradan bir güncelleme olarak göstermeye çalışıyorlar. Madem bu kadar önemsizdi, neden yıllarca o müfredatla eğitim verildi? Hadi biz kandık diyelim, öğrenciler 8 yıl boyunca neden bu ‘önemsiz’ programa tabi tutuldu?” dedi.

'UFAK DEĞİŞİKLİK AMA TEMEL'

Bakanlık cevabında, 2017 müfredatının “yok sayılmadığını” ve “2024 modeline veri sağladığını” belirtirken, daha önce Danıştay’a sunulan belgelerde bu değişikliğe yer verilmemesi konusuna da değinildi. Ancak Gülcan Kış, “Verilen yanıtlar birbiriyle çelişiyor. Hem ‘2017 değişiklikleri küçük çaplıydı’ diyorlar, hem de ‘Türkiye Yüzyılı Modeli’nin altyapısını oluşturdu’ diyorlar. Hangi cümleye inanalım?” dedi.

'CEVAP KAÇIŞ POLİTIKASIDIR'

CHP’li Gülcan Kış, Bakanlığın verdiği yanıtın bir itiraf niteliğinde olduğunu savunarak, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu cevapla aslında şunu söylüyorlar: 2013’te başladık, 2017’de biraz oynadık, 2024’te esas değişikliği yaptık; ama bu sürecin hiçbir aşamasında kamuoyuna şeffaf davranmadık. Ne bilimsel bir tutarlılık var ne de pedagojik bir samimiyet. Bu bir eğitim politikası değil, bir kaçış planıdır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği bu cevap, aslında ülkemizde eğitimin ne kadar plansız, tutarsız ve ideolojik reflekslerle yönetildiğinin açık göstergesidir. Adı ‘maarif modeli’, içeriği ise milli düzensizliktir."