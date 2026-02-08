İktidar madencilik faaliyetlerine hız verdi: İhale üstüne ihale

Kamu yatırım programında ödenek tutarı itibarıyla en yüksek payları yüzde 26.5 ile ulaştırma-haberleşme sektörü ve yüzde 18 ile madencilik sektörü yatırımları alıyor. Programa göre, bu yıl madencilik sektörü için ayrılan kaynak 195.6 milyar lirası dış kredi olmak üzere toplam 344.7 milyar lira.

BÜYÜK BÖLÜMÜ KARADENİZ’E

Bu kaynağın büyük bir bölümü de doğalgaz projelerine ayrılmış durumda. Programa göre, Karadeniz’deki 785 milyar metreküplük doğalgazın üretilmesine ve sahanın üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak yürütülen Sakarya Doğalgaz Sahası Geliştirme Projesi için 211.4 milyar TL ödenek tahsis edildi. Diğer doğalgaz ve petrol arama ve üretim faaliyetleri için ise 121.2 milyar TL ödenek ayrıldı.

485 SAHA DAHA

Diğer yandan maden sahaları da hızla ihaleye açılıyor. 21 Ocak’ta, 182 adet maden sahası ihaleye açılmıştı. İktidar dün de yeni sahaları ihaleye açtı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün ilanına göre, 485 adet maden sahası daha ihale ediliyor. İhale teminat miktarı 2 milyon liradan az olamayacak. İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak. Önümüzdeki günlerde ilan edilecek tarihte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde yapılacak. İhalesi gerçekleştirilen sahalara başvuru yapılmaması halinde ise sahalar yeniden ihale edilecek.

RUHSAT ALACAKLAR

İhale bedelinin süresi içerisinde yatırılmasının ardından teklif sahibine Maden Yasası’nda belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 ay süre verilecek. Yükümlülüklerini yerine getiren teklif sahibi ruhsat almaya hak kazanacak.