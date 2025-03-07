İktidar mobbing genelgesini yeniledi, psikolojik taciz iddiaları için ‘hassasiyet’ istedi: Kurum itibarı korunacak!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.03.2025 - 04:00

İşyerlerinde psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi konulu genelge Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu genelge ile 2011 yılında yayımlanan eski genelge de yürürlükten kaldırıldı.

Yeni genelgeye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu da yeniden şekillendirildi. Kurul bundan böyle Adalet Bakanlığı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, işçi, işveren, kamu görevlileri konfederasyonları, ilgili kurum, kuruluşlar ile alanında uzman ve akademisyenlerin katılımıyla toplanacak.

ÇALIŞAN DA SORUMLU

Genelgeye göre, işveren, yöneticilerin yanı sıra tüm çalışanlar da psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek temel hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına gelen her türlü eylem ve davranıştan kaçınacak. İşyerlerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işveren ve yöneticilerin sorumluluğunda olacak.

İşyerlerinde psikolojik taciz iddialarının araştırılması ve soruşturulmasında gizliliğin ve şahısların özel hayatlarının korunmasında hassasiyet gösterilecek. Ayrıca gerçeğe aykırı psikolojik taciz iddialarıyla kurum ve kuruluşların itibar ve saygınlıklarına zarar verilmemesine de azami itina ve hassasiyet gösterilerek süreç ivedilikle yürütülecek.

USULE GÖRE BAŞVURU

Genelgeye göre, işyerlerinde psikolojik tacize maruz kalan tüm çalışanlar, “ilgili mevzuatında yer alan usullere” göre çalıştıkları kurum ya da kuruluşa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne, TBMM Dilekçe Komisyonu’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi (ALO 170) aracılığıyla veya doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ya da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurularını iletebilecek.