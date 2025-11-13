İktidar TKİ’ye ‘darbe indirmeye’ devam ediyor: İktidar saha devriyle TKİ’nin ‘can damarını’ kesiyor

Çöllolar linyit sahası, bir zamanlar Kahramanmaraş Afşin–Elbistan B Termik Santralı’na kömür sağlayan, Türkiye'nin en önemli kaynaklarından biriydi. Söz konusu saha, 2011’de meydana gelen büyük heyelanlar sonucu 11 maden işçisinin yaşamını yitirmesiyle faaliyetlerini durdurmuştu. Daha sonra 2018’de bir özel şirkete devredilen maden sahası, 2021’de Elektrik Üretim A.Ş’ye (EÜAŞ), 2022’de ise ani bir kararla Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) verildi. Kömür sahasının TKİ’ye devri gerçekleştirilirken AKP’li kimi vekiller törende hazır bulunmuştu. Dönemin TKİ yetkilileri ve AKP’li vekilleri, devir işlemini olumlu karşılamış ve sonuçların iyi olacağına yönelik demeçler vermişti. AKP Kahramanmaraş Milletvekili ve eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yaptığı açıklamaya göre, 544 milyon tonluk kömür rezervli sahanın yeniden EÜAŞ’a devredilmesine yönelik çalışmalar başladı.

‘HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ’

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Veyis Sır, AKP’li isimlerin zamanında büyük bir övgüyle TKİ’ye devrini yaptıkları sahanın hiçbir ekonomik gerekçe gösterilmeden EÜAŞ’a yeniden devredilmesi kararına tepki gösterdi. Sır, “TKİ tarafından EÜAŞ’tan 3 sene önce yüklü bir mebla ödenerek devir alınan sahada 3 seneye yakın bir süre TKİ bütçesinden ciddi yatırımlar yapılmış sahanın en büyük sorunu olan susuzlaştırma ile ilgili ciddi mesafe kat edilmiştir. Buna rağmen saha yeniden EÜAŞ’a devredilmek istenmektedir. Madencilik konusunda uzman kuruluş TKİ’nin tüm yatırımları yapmasına rağmen sahanın TKİ’den geri alınma nedeni kamuoyuyla paylaşılmamıştır” dedi.

‘EÜAŞ MADENCİLİKTE UZMAN DEĞİL’

Sır, “Havzada bugüne kadar yapılan özelleştirme çalışmaları sonucunda saha ve santraller verimli çalışmamış, havzadan üretilen enerji daha pahalı olarak kamuya satılmış ve sonuçta 11 maden emekçisi hayatını kaybetmiştir. Yapılması gereken; madencilikte uzman bir kamu kuruluşu olan TKİ’nin bu sahaları işletmesi için gerekli imkanların yaratılması ve teknik hiçbir gerekçesi olmayan EÜAŞ’a devir sürecinin iptal edilmesidir. EÜAŞ madencilikte uzman bir kuruluş değildir” ifadelerini kullandı.

‘TKİ’YE YATIRIM YAPILMALI’

TKİ’nin zor durumda kaldığını da belirten Sır, “Yapılan devir işlemi ile TKİ’nin en önemli rezervlerinden biri elinden alınmış, can damarı kesilmiştir. Soma Termik Santrali’nde de alacaklarını tahsil edemediği için ciddi bir borç batağına sokulmuş olan TKİ’ye ikinci büyük darbe bu devri işlemiyle vurulmuştur. Bu sahanın devir işleminden vazgeçilmeli ve TKİ’nin yok olma aşamasına gelen kendi öz kaynaklarıyla üretim gücünü yeniden kazanmasını sağlayacak yatırımlar yapılmalıdır” diye konuştu.