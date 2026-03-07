İktidar Türkiye’nin varlıklarını bir bir özelleştirirken, ÖİB Başkanı’ndan itiraf gibi açıklama geldi: Önce kıymetlendirip, sonra satıyorlarmış

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurul gündemine gelecek olan “torba teklif” ile kamu kurumlarındaki taşınmazların “ihtiyaç fazlası” oldukları gerekçesiyle satılmasına kapı açılıyor. Teklifin genel gerekçesinde, “kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası taşınmazlarının Özelleştirme İdaresi tarafından satılmasına” ilişkin düzenlemenin de teklifte yer aldığı belirtiliyor.

Bu kapsamda 230 adet ve yaklaşık 5.5 milyon m2 taşınmazın özelleştirileceği, 1.5 milyon m2 taşınmaza ilişkin imar planı yapıldığı belirtildi.

‘İMAR YAPMA YETKİSİ İDAREMİZDE’

Teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır, kurumlardan gelen talepler doğrultusunda özelleştirme işlemlerinin yapıldığını söyledi. Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Muş, “Yani, bu kurumların kendilerinin satma yetkisi yok mu bu yerlerini?” diye sordu. Bunun üzerine Haykır, hepsinin olmadığını, ÖİB’de bu konuda uzmanlık oluştuğunu belirterek, “Birçok kurumun da aslında bu noktada bir uzman ekibi, danışman tutmaya ilişkin bazen bütçesi, ödeneği veya odaklanması söz konusu olamadığı için kurumlar bizlere bu yönde taleplerde bulunuyor” dedi.

Haykır, özelleştirme için nasıl bir yol izlendiğini ise şöyle açıkladı:

“Burada önemli bir nokta da şu: İmar Kanunu’nun ilgili maddesi çerçevesinde özelleştirme programındaki kuruluşlara ilişkin olarak imar yapma yetkisi idaremizde. Dolayısıyla, şu anda, örneğin ‘Devlet Su İşleri’nin bir varlığının satışını Devlet Su İşleri yapsın’ demek aslında pratikte çok sonuçsuz kalıyor. Neden? Burayı imarsız bir şekilde yani geliri maksimize edememesine yol açıyor. O nedenle, en temel katma değerlerden birisi bu.”

‘KIYMETLENDİRİYORUZ...’

Haykır, kendilerine özelleştirme konusunda kurumlardan talepler geldiğini belirterek, “Bunları da biz inceliyoruz, eğer bunlarda imar yapabiliyorsak çünkü kıymetlendirmemiz gerekiyor, imar yapamıyorsak ham hâliyle satmak zaten kamu kaynağının kaybına yol açacak bir durum. Biz bunların imarlarını yapıyoruz, imar yapılabilecek olanları, yapabileceğimizi değerlendirdiklerimizi programa alıyoruz” dedi.

E-POSTA DA ATIYORLARMIŞ!

Haykır, imar planlarını da Resmi Gazete’de ilan ettiklerine işaret ederek, daha sonra da bunların ihalelerine çıktıklarını söyledi. Haykır, “Kurumumuzun daha önceki ihaleleriyle ilgilenen tüm yatırımcılara da potansiyel gördüğümüz tüm yerlerde bunları elektronik posta ve çeşitli yöntemlerle de ilan ediyoruz” dedi.