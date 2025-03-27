İktidar, TÜRMOB genel kurul ilanlarının sadece internet sitesinde yayınlamasından vazgeçti: ‘100 binlik gazete’ geri geldi
İktidar, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) genel kurul toplantılarına ilişkin duyuruların gazete yerine sadece birliğin internet sitesi üzerinden yayınlanması kararından vazgeçti. Tirajı 100 binin üstünde olan gazetede yayınlanma zorunluluğu geri geldi.
İçerisinde emekli ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenlemenin de yer aldığı “torba” yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda önceki günkü görüşmeleri sırasında iktidar tarafından değişiklik önergesi verildi. Mevcut Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasası’nda, TÜRMOB genel kuruluna ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor. Yasada, genel kurul toplantılarına ilişkin duyuruların tirajı 100 binin üzerinde olan bir gazete ile ilan edileceği ve ayrıca taahhütlü bir mektupla delegelere bildirileceği hüküm altına alınıyor.
AKP DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ
AKP’nin Meclis’e sunduğu yasa teklifinde, dijital dönüşüme uyum ve kaynakların etkin kullanılmasının sağlanması gerekçesiyle genel kurul toplantılarına taahhütlü posta yoluyla davet ve gazetede ilan usulü kaldırılmış ve genel kurul toplantılarına yönelik duyuruların en az 20 gün önceden genel kurul tarihine kadar yayında kalacak şekilde birliğin resmi internet sitesi üzerinden yapılmasına olanak sağlanmıştı.
GERİ ADIM ATILDI
Ancak teklifin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında geri adım atıldı. İktidarın verdiği ve kabul edilen önerge ile şu düzenleme yapıldı:
“Birlik genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü, saati ve gündemi, ilk toplantı tarihinden en az yirmi gün önce tirajı 100 binin üzerinde olan bir gazetede ilan edilir ve genel kurul toplantısı tarihine kadar yayımda kalacak şekilde birlik resmi internet sitesinde duyurulur.”
Böylece önergeyle, duyurunun tirajı 100 binin üzerinde olan gazetelerde ilan edilmesine yönelik mevcut uygulamanın devam etmesi öngörüldü.
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