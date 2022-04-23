Metropoll Araştırma'nın son anketi açıklandı: Kılıçdaroğlu haklı çıktı
Metropoll Araştırma'nın Mart 2022 anketinin sonuçlarına göre toplumun sadece yüzde 23.9'u faturalarını ödeyebildiğini söyledi. Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini söyleyenlerin yüzdesi ise 18.6.
MetroPoll Başkanı Özer Sencar, Metropoll Araştırma tarafından yapılan 'Türkiye’nin Nabzı Mart 2022' anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Anket sonucuna göre toplumun 5'te birinin elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini belirten Sencar "Seçmenlerin yaklaşık beşte biri elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor. Ödeyebilenlerin de büyük kısmı çok zorlandığını söylüyor" sözleri ile anket sonucunu paylaştı.
Anket sonucuna göre elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini söyleyen yurttaşlar yüzde 18,6, ödeyebiliyorum ama zorlanıyorum diyenler yüzde 57, ödeyebiliyorum diyenler ise yalnızca 23.9.
Şubat 2022'den Mart 2022'ye kadar faturalarımı ödeyemiyorum diyen yurttaş yüzdesi yüzde 4.2'lik artış gösterirken ödeyebiliyorum diyenlerin sayısı yüzde 2,9 azaldı.
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