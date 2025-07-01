İktidara yakın gazete duyurdu... AKP'den kritik teklif: Orduda 'yaş sınırına' yeni düzenleme

AKP, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda önemli değişiklikler öngören bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu.

Teklif, general ve amirallerin görev süresi ve yaş haddine ilişkin yeni düzenlemeler içeriyor.

YAŞ SINIRINA "YENİ AYAR"

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararıyla hizmet süresi uzatılabilecek general ve amiral sayısı yıllık 36'dan 60'a çıkarılırken, zorunlu hâllerde bu sayı 75'e kadar ulaşabilecek.

Ayrıca, orgeneral ve oramirallerin yaş haddinin 67 olarak belirlenmesi ve bu sürenin Cumhurbaşkanı kararıyla birer yıllık sürelerle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.

Kanun teklifi kapsamında terfi şartlarında da değişikliğe gidiliyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında görevli generallerin korgeneral veya koramiralliğe yükselebilmeleri için, kuvvet harp enstitülerinde komuta ve kurmay eğitimi almış olmaları şartı getiriliyor.