İktidara yakın medya servis etmişti: Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde 'kasa' yalanı!

İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon dalgası daha geldi.

Aralarında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İktidara yakın medya, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik yapılan aramada, bir kasadan 'balya balya' para çıktığını iddia etti. Halk TV'nin aktardığı habere göre, servis edilen görüntülerin farklı operasyonlara ait arşiv görüntüler olduğu ortaya çıktı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel de operasyonun ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne geldi.

Belediye binası önünde konuşan Özel, iktidar medyasının servis ettiği görüntülere sert tepki gösterdi. Özel, tutanaklarda görüntüye ilişkin bir bilgi olmadığını vurguladı.

Özel, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada bu sabah Hakan Başkan’ı evinden aldılar. Evini iğneden ipliğe aradılar, herhangi bir şey yok. Belediyeye geldiler makamını aradılar, bir şey yok. Her belediyede kasa olur. Bunda da var. Sonra ‘Efendim Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde gizli kasaya ulaşıldı. Stok görüntü, internetten bulunmuş sahte görüntüyle sanki kasadan para çıkmış gibi servis yapıp algı oluşturuyorlar. Buradan ifade ediyorum ki kasanın polis açma görüntülerinin videoları, bizim video ve fotoğraf kayıtlarımız, arama tutanağına göre kasadan çıkan şey; belediyenin mührü ile önceki dönem bilgisayar kayıtlarının bulunduğu hard disk. Bir lira para yok. Yazıklar olsun bu iftiracılara.

TRT Genel Müdürü’ne o görüntüleri; kasadan para çıkan görüntüleri yayınlayan bütün televizyonların genel müdürlerine, genel yayın yönetmenlerine, sahiplerine söylüyorum. Eğer Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin kasasından bir lira para çıktıysa bugün siyaseti bırakıyorum, hodri meydan!"