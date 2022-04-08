İktidara yakın Sabah yazdı: Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması gündemde
Türkiye’de gözler Ramazan Bayramı sonrasında alınacak Bilim Kurulu ve Kabine kararlarına çevrildi. Kulislere göre, Ramazan ayı boyunca artan hareketliliğin vaka sayılarına ve hastanelere yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme geleceği konuşuluyor.
Dünyayı 2 yıldan uzun bir süre esir alan koronavirüs salgını sürüyor. Bazı Batı ülkelerinde arka arkaya sınırlamalar kaldırılırken, Türkiye’de de gözler Ramazan Bayramı sonrasında alınacak Bilim Kurulu ve Kabine kararlarına çevrildi. Ramazan ayı boyunca artan hareketliliğin vaka sayılarına ve hastanelere yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme geleceği konuşuluyor.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın’ın kulis haberine göre, bayram sonrası tartışılacak konuların başında karantina zorunluluğunun kaldırılması gelecek. Aynı şekilde yaz ayları ile birlikte kapalı alanlarda maska takma zorunluluğunun kaldırılması ya da toplu taşıma gibi alanlar ile sınırlı tutulabileceği belirtiliyor.
En çok endişe edilen konuların başında yaz ayları ile birlikte büyükşehirlerden Anadolu'ya doğru hareketlilik ve bunun sonrasında virüsün Anadolu şehirlerine taşıması geliyordu.
Ancak bu yıl büyükşehir ile Anadolu'da günlük vakaların neredeyse aynı olması nedeniyle böyle bir endişe de yaşanmıyor. Uzmanlar, yaz aylarının sürpriz bir gelişme olmaması halinde çok rahat geçmesini bekliyor.
Alınacak kararların Bilim Kurulu toplantısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması ve Kabine toplantısı ile Ramazan Bayramı sonrasında kesinleşebileceği aktarılıyor.
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