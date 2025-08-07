İktidara yakın sendika yöneticisine atama kıyağı: Sondan birinci oldu, sekreter olarak atandı!

İzmir’de iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim-Bir-Sen üyesi olan A.B. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına girdi. Sınava giren 19 kişi içinde 18. olarak 39.74 puan alan A.B’nin enstitünün Yabancı Diller Yüksekokulu’na sekreter olarak atandığı öğrenildi.

A.B’nin aynı zamanda; Enstitünün Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nda; Diğer Harcamalar Muhasebe Kontrol Servisi ve Taşınır Kayıt ve Konsolide Servisinde de şef olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Enstitü personelinin söz konusu durum karşısında huzursuz olduğu belirtildi.