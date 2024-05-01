İktidarın 1 Mayıs karnesi: Bin kişiden 16’sı modern köle

Yayınlanma: 01.05.2024 - 12:31

Güncelleme: 01.05.2024 - 12:31

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kapsamında yazılı bir açıklama yaptı. İşçi ve emekçilerin alım gücünün her geçen gün azaldığını ifade eden Vehbi Bakırlıoğlu, “Ekonomik krizle değil; emekçilerle mücadele eden siyasi bir anlayışla karşı karşıyayız. Cumhuriyet tarihinde işçiyi, emekçiyi bu kadar ayaklar altına alan bir iktidar görülmedi” diye konuştu.

“TÜRKİYE, MODERN KÖLELİK ENDEKSİ'NDE AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADA”

2023 Küresel Kölelik Endeksi’ne göre Türkiye'deki her bin kişiden yaklaşık 16’sının işçi değil köle olduğunu ifade eden Bakırlıoğlu “Türkiye, Modern Kölelik Endeksi'nde dünyada beşinci, Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. Son altı yılda ülkemizin geldiği ekonomik ve siyasal ortam, maalesef işçilerimizi kölelik düzenine mahkum etmiş durumda. Oysa çok değil aynı kuruluşun 2018’de hazırladığı son raporda Türkiye 48. sırada yer alıyordu. Aradan geçen 6 sene ülkemizde yaşanan bu büyük gerilemeyi gösteriyor. Yayınlanan listede dünya genelinde Türkiye’den kötü olan ülkeler Kuzey Kore, Eritre, Moritanya ve Suudi Arabistan. Yani hayaller Almanya, gerçekler Moritanya” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUK İŞÇİLİKTE İSE ÇALIŞMA YAŞI 10’A KADAR DÜŞTÜ”

Şu anda Türkiye'de yoksul ya da yoksulluk tehdidi altında yaşayan kişi sayısının, AB üyesi 22 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu “Bunun yanısıra ülkemizde her gün ortalama 5 işçi hayatını kaybediyor ve 2003-2024 yılları arasında da 32 binden fazla işçi hayatını kaybetmiş durumda. Çocuk işçilikte ise çalışma yaşı 10’a kadar düştü. Son 11 yılda 234’ü 14 yaşından küçük 671 çocuk işçi hayatını kaybetti. Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik krizden ve siyasal buhrandan tek çıkış yolu CHP iktidarıyla birlikte Cumhuriyetin kuruluş değerlerine yeniden dönmek olacaktır “ dedi.