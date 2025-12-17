İktidarın kalıplaşan savunusu: ‘Türkiye bir hukuk devletidir’

Bakanlar; muhalefetin yargı kararları ve emniyet işleyişine yönelik eleştirilere karşı “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir” ifadesini ortak savunu olarak geliştirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; yargıya ilişkin hemen hemen her açıklaması ile eleştirilere yönelik yanıtlarında “Türkiye bir hukuk devletidir” söylemini kalıplaştırdı. Bakanın bu tutumu ise kendisine yönelik eleştirilerin başında geliyor. Hatta CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bakanlığın TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmesinde bakanın bu tutumunu mizahi bir üslupla şöyle eleştirmişti: “Her hukuk skandalından sonra vatandaş saatine bakıp, diyor ki: ‘En geç bir saat içerisinde nasıl olsa Yılmaz Tunç çıkacak, ‘Türkiye bir hukuk devletidir; yargı tarafsızdır ve bağımsızdır’ diyecek.’ Yılmaz Bey, bakanlığınız bir gün bitecek. Yalnızca bu sözle hatırlanacaksınız. Bu sizi hiç üzmüyor mu?”

YERLİKAYA’DAN TUNÇ TAKTİĞİ!

Bakan Tunç’un tutumunun diğer bakanlara da yansıdığı görüldü. TBMM Genel Kurul’da önceki gün İçişleri Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken CHP milletvekilleri, 8 Eylül’de mahkeme tarafından CHP İstabul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde il binasına girmesi sırasında protestolara yönelik sert müdahaleleri eleştirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soru-yanıt kısmında muhalefetin bu yöndeki eleştirilerine karşılık; “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Siz mahkeme kararına uyduk derseniz oraya 5 bin polis gelmeyecekti” ifadelerini kullanması dikkat çekti.