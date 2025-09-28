İktidarın ‘terörsüz Türkiye’ iddiasıyla başlattığı süreç; terör elebaşısını ‘özgürleştirme’ sürecine dönüştü

İktidar, 2. Çözüm Süreci’nin terörün sonlandırılması için sürdürüldüğünü iddia etse de PKK kontrolündeki Kürt siyasal hareketinin hedefi iktidarla uyuşmuyor. PKK terör örgütünün kadın yapılanması “TJA” KCK/PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’a umut hakkının sağlanması için Diyarbakır’dan Ankara’ya yürüyüş başlatacak. Bunun yanı sıra Suriye’de faaliyet yürüten “Suriye Abdullah Öcalan’a Özgürlük İnisiyatifi” ile “Suriye Abdullah Öcalan’ı Savunma Avukatlar İnisiyatifi” de Öcalan’a umut hakkının sağlanması için 2 bin 541 imza toplayıp, uluslararası kurumlara iletti.

İktidarın “terörsüz Türkiye” söylemiyle başlattığı 2. Çözüm Süreci; Meclis’te kurulan komisyon toplantılarıyla sürüyor. İktidar, sürecin terörün sonlandırılması için sürdürüldüğünü belirtiyor. Başta PKK terör örgütü ve DEM Parti olmak üzere etkisindeki Kürt siyasal hareketi ise iktidarın gündeminden bağımsız hareket ediyor. Söz konusu cephe sürecin ilerlemesi için KCK/PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın “serbest bırakılmasını” ve “komisyonda dinlenmesini” ön koşul olarak sunuyor.

TERÖR ELEBAŞISINA ‘UMUT HAKKI’ İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLEYECEKLER

Kürt siyasal hareketinde son dönemde ise Öcalan’ın özgürlüğüne yönelik bir takım eylemsel adımlar atıldığı gözlemlendi. Bu kapsamda Polis Akademisi tarafından hazırlanan “Uluslararası Güvenliğe Tehdit PKK ve Bileşenleri” raporunda PKK terör örgütünün kontrolünde olduğu belirtilen kadın örgütü “TJA” Öcalan’a “umut hakkının” uygulanması için Diyarbakır’dan Ankara’ya sürecek bir yürüyüş düzenleme kararı aldı. “Umutla Özgürlüğe Yürüyoruz” başlığıyla yapılacak yürüyüş 1 Ekim’de Diyarbakır’dan başlayacak ve 7 Ekim’de Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi önünde yapılacak basın açıklamasıyla tamamlanacak.

SURİYE’DEKİ YAPILANMALAR DA DEVREYE GİRDİ

Yürüyüşün yanı sıra Öcalan’a umut hakkının uygulanması için bir eylemde Suriye’den geldi. Suriye’de YPG/PYD’nin çatısı altında faaliyet yürüten “Suriye Abdullah Öcalan’a Özgürlük İnisiyatifi” ile “Suriye Abdullah Öcalan’ı Savunma Avukatlar İnisiyatifi” de Öcalan’a umut hakkı uygulanması için 2 bin 541 imza topladığını açıkladı. İki inisiyatif söz konusu imzaların Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği’ne, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’ne (CPT), Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığı’na, BM İnsan Hakları Konseyi’ne ve Türkiye Cumhuriyet Adalet Bakanlığı’na mektupla gönderildiğini açıkladı.