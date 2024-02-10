İktidarın verdiği sözler havada kaldı

6 Şubat depremleri sonrası iktidarın verdiği sözlerle kendi yatırım planlaması örtüşmüyor.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 10.02.2024 - 03:00
İktidarın verdiği sözler havada kaldı
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2024 Yılı Yatırım Programı’na göre Hatay’ın hem kara hem de hava ulaşımındaki sorunların giderilmesi için Hataylıların 4 yıl beklemesi gerekecek. Depremde büyük oranda hasar gören Hatay Havalimanı için AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ekim ayının başında “Hatay Havalimanımız 12.10.2023’te inşallah ihale edilecek. Yeni havalimanımız mevcut yerinde yeni baştan yapılacak ve bir yıl içinde hizmete açılacaktır” açıklamasını yapmıştı. Ancak, PAT (Pist, Apron, Taksi yolu) alanlarının toplam onarım maliyetinin 11 milyar 900 milyon TL olarak belirlendiği alana 2024 yılı için 4 milyar lira bütçe ayrıldı.

Birçok ölümlü kazaya yol açan Belen Geçidi çalışması kapsamındaki projelerden birisi ise İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Antakya bağlantı yolunun yapımı. Toplam maliyeti 21 milyar TL olarak belirlenen yol yapımı için 2024 planlamasında ayrılan bütçe ise yalnızca 150 milyon TL. Bu planlama ile Hatay Havalimanı en erken 2026, Belen Geçidi 2028 yılında tam anlamıyla kullanıma hazır hale gelecek.  


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