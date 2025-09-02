İktidarın yangınla mücadele yöntemi: 'Ögretmeni okula değil ormana gönder'

Türkiye’nin yangınlarla mücadele yöntemi tartışılırken temmuz ayında Manisa’da öğretmenlere ve imamlara ‘Yangınla mücadele’ kapsamında görevlendirmeler verilmişti. Görevlendirmelere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Manisa Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden söz konusu görevlendirmeler için okullara, ‘Orman Yangınları Acil Müdahale Ekipleri Eylül Ayı Personel ve Araç Görevlendirilmesi’ konulu yazı gönderildi. Yazıda “Orman Yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, 7/24 esasına göre görev yapmak üzere acil müdahale ekipleri oluşturulmuş olup, envanter listesi kaymakamlığımızın ilgi yazı ekinde ve ekiplerde görevli personel listesi yazımız ekinde gönderilmiştir. Görevlendiren personele tebliğ edilmesi ve görevlendirme çizelgesinin günlük doldurulmasının sağlanması hususunda; gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı. Öğretmenler, yangınla mücadele kapsamında vardiya sistemi ile görevlendirildi. Eğitim emekçileri kendilerine verilen görev bölgelerinde yangın nöbeti tutuyor.

‘DEVLET AKLI DEĞİL, KEYFİLİK’

Öğretmenlerin ve imamların yangıla mücadelede görevlendirilmelerine eğitim emekçilerinden tepki geldi. Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, öğretmenlerin yangın bekçisi olmadığını, kararın ise devlet ciddiyetini değil; keyfiliği, günübirlik talimatlarla yönetilen bir anlayışı gösterdiğini belirtti. Devletin görevinin işi ehline vermek olduğunu anımsatan Özbay, “Öğretmenle imamı yangın nöbetçisi yapmak, devlet aklına değil, keyfiliğe işaret etmektedir” dedi.

‘EĞİTİM VE İBADET AKSADI’

Keyfiliğin, kamu güvenliğini tehlikeye atacağını ifade eden Özbay, “Devletin görevi öğretmene ‘Yangın var mı? Bak’ demek değil; yangın uzmanını işe almak, afet planlamasını bilimin ışığında yapmaktır. Öğretmeni, imamı, bekçiyi asli görevinden koparıp yangın nöbetine göndermek bir tedbir değil, kamu güvenliğine karşı işlenmiş bir ciddiyetsizliktir” diye konuştu. Özbay, eğitim ve ibadet hizmetinin aksadığını, kamu çalışanlarının mağduriyet yaşadığını ve halkın can güvenliğinin riske atıldığını vurguladı.

‘ÇÖKÜŞÜ GÖSTERİR’

Öğretmenlerden birinin ‘Acil müdahale ekibine şoför’ olarak görevlendirildiğini de açıklayan Özbay, “Bir eğitimciyi, asli görevinden koparıp yangın ekibine şoför yapmak; mesleğin itibarını hiçe saymak, kamu çalışanını angarya iş gücüne indirgemek, liyakat yerine keyfiliği kural haline getirmek demektir” ifadelerini kullandı. Yangınların talimatla değil; bilimle, liyakatle ve uzman ekiplerle söndürülebileceğine dikkat çeken Özbay, “Devlet, göstermelik tedbirlerle değil; eğitimli, donanımlı, hakkı teslim edilmiş uzmanlarla ayakta kalır. Öğretmen, itfaiyeci ve şöför değildir, imam ormancı değildir. Bekçi AFAD değildir. Valilik oluruyla onaylanan bu keyfilik, devletin ciddiyetini değil, çöküşünü gösterir” dedi.

‘CAN GÜVENLİĞİ YOK’

Hürriyetçi Eğitim-Sen Manisa İl Başkanı Taner Çetin de konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Kendisi de yangınla mücadelede görevlendirilen Çetin; eğitim alınmadan, yol masrafları karşılanmadan, araç temini sağlanmadan ve gece yarısı ormanlık alanda can güvenliği olmadan görevlendirilme yapıldığını bildirdi. Ormanları korumak için üstlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını fakat her işin usulü ve esasları olduğunu anımsatan Çetin, “Öğretmen arkadaşlarımızın can güvenliği yoktur. İşleyiş yönetmeliğe uygun değildir. Gönüllülük esasına riayet edilmemiştir. Eylül ayının gelmesiyle eğitim dönemi başlamıştır. Okullarımızın yeni döneme hazır olması için idareci arkadaşlarımız var gücüyle çalışmakta kimi zaman nöbetten çıkıp okuluna gelmektedir. Bu üstün gayretlerine rağmen bizim yeşertmemiz gereken fidanlarımız çocuklarımızdır. İlk ve en önemli işimiz öğrencilerimizdir. Orman yangınlarıyla mücadele için görevlendirmelerin kasım ayına kadar süreceği yönünde ifadeler var. Eğitim öğretimin aksamaması için öğretmen arkadaşlarımızın asli vazifelerine odaklanması şarttır” diye konuştu.