İl il deprem sorunları

Yayınlanma: 05.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.02.2025 - 04:00

ADIYAMAN: Kentin tek hastanesi olan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yükü kaldıramamakta. Uzman hekim ve asistan hekim sayısı yetersiz. Adıyaman Diş Hekimliği Fakültesi yetersiz prefabrik binalarda hizmet vermekte. Yurttaşlara “Oturabilirsiniz” denilen az hasarlı ve orta hasarlı binalara yıkım kararı verildi. İş kazalarından ölüm ve intihar vakaları artmış durumda.

HATAY: Sağlık çalışanları Arsuz’da depreme dayanıklı olmadığını düşündükleri ASM’de hizmete devam etmek zorunda. Hastanelerde uzman kadroları yetersizdir. Hatay’ın birçok yerinde hâlâ 112 istasyonları yapılmamış.

GAZİANTEP: Sağlık personelleri tayinde sorun yaşamış, çoğunun ailesinde büyük kayıplar vardır. Nurdağı’nda yeni devlet hastanesi yapılmış fakat uzman kadrolarında yetersizlik var. Uyuz ve cilt hastalıkları yaygın.

KAHRAMANMARAŞ: Havada asbest ve toz yoğun şekilde hissediliyor. Su sorunu var. En düşük yatak kapasitesi burada. Merkezde ana hastane ve iki özel hastane devre dışı kalmış. Pazarcık ve Türkoğlu hastaneleri hasarlı hizmet veriyor.

OSMANİYE: Uzman hekim eksikliği ve sağlık personeli sayısında eksiklik mevcut. Kentte konteyner yaşamları devam etmekte.

MALATYA: Malatya şehri tamamen şantiye alanı. Hava kirliliği çok fazla. ASM’lerin bir kısmı konteynerde hizmet vermekte ve yerlerinde değişiklikler gerçekleşmekte. Hastalara erişim ve sağlık hizmetlerinin sunumu zorlaşmakta.