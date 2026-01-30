‘İlaç yokluğu halk sağlığı sorunudur’

Bu durumun eczacıların tercihi olmadığını söyleyen Karacan, kalıcı çözüm için sürdürülebilir bir ilaç fiyatlandırma ve geri ödeme modelinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Karacan, “İlaç yokluklarının temel nedeni; mevcut fiyatlandırma modelinin ekonomik gerçeklerle uyumsuzluğu ve bu nedenle de ilaçların Türkiye pazarına yeterli ve sürdürülebilir biçimde sunulamamasıdır” dedi.

“Eczaneler, ülkemizin dört bir yanında haftanın yedi günü, günün 24 saati, hastalarının ilaca erişimi için büyük bir özveri ile sahada görev yapan, sağlık sisteminin taşıyıcı unsurlarıdır” diyen Karacan, “Kalıcı çözüm; kamu kaynaklarının etkin kullanımını esas alan, ilaç bütçesini korurken ilacın üretimden hastaya kadar tüm zincirde öngörülebilir ve sürdürülebilir biçimde sunulmasını sağlayan bir ilaç fiyatlandırma ve geri ödeme modelinin hayata geçirilmesi ile mümkündür” değerlendirmesinde bulundu.