‘İlahili’ teneffüs ziline tepki göstermişti… Velinin, gözaltına alındığı ortaya çıktı: ‘Erdoğan konuştuktan sonra gelip gözaltına aldılar’

Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin "Kâbe’de hacılar Hu der" ilahisi ile değiştirmesine tepki gösteren veli Soner Akbal ifadeye çağrılmıştı.

Soner Akbal'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı kararına dair soL Haber'e konuşan Avukat Eray Akbal, müvekkilinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"Suç tanımını son zamanlarda iyice genişlettiler" diyen, ortada bir suç olmadığına da vurgu yapan Avukat Akbal, asıl tahrik suçunu okul yönetiminin işlediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Söylenenlerde toplumun genel yapısıyla çelişen bir durum yoktur. Aksi takdirde anayasanın kendisiyle çelişen bir durum söz konusu olur çünkü bu tür uygulamaların kendisi laiklik ilkesine aykırıdır. Asıl okul müdürünün yargılanması gerekir. Mevcut durumda belli bir inanç sisteminin tüm öğrencilere dayatılması asıl sorundur. Okulun tamamına mal edilen bu uygulama, Alevi çocukların da bulunduğu bir yerde zorla dinlettirilmesiyle asıl tahrik suçunu oluşturur."

Normal şartlarda emniyet tarafından aranarak ifadeye çağrıldıklarını ve sabah saatlerinde birlikte karakola gideceklerini belirten Akbal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından sürecin değiştiğine dikkat çekti.

“ERDOĞAN'IN GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTUKTAN SONRA GELİP GÖZALTI YAPTILAR”

Akbal, apar topar İstanbul Emniyeti tarafından yapılan gözaltı işlemiyle ilgili şunları söyledi:

"Yarın ifade vermeye gideceğiz ve ifade verdikten sonra serbest bırakılacağını umuyoruz. Aslında hukuka göre serbest bırakılması gerekiyor; tutuklanmasını gerektirecek hiçbir gerekçe bulunmuyor.

Madem ortada bir suç vardı, neden sabah arayıp ifadeye çağırdılar? Erdoğan'ın grup toplantısında konuştuktan sonra gelip gözaltı yaptılar. Eğer gerçekten hukuki bir süreç işleseydi, sabah gelip direkt gözaltı yaparlardı. İşin garip yanı, müvekkilimin İstanbul'da gözaltına alınmasıdır. Kocaeli Emniyeti yarın ifadeye gelineceğini sanıyor. Müvekkilin İstanbul'da gözaltına alındığından haberdar değiller. Durumu ben arayıp söyledim; onlar hâlâ yarın ifadeye gelecek diye not aldıklarını belirtiyorlar."

CHP’DEN TEPKİ: KAÇAK DEĞİL, SUÇLU DEĞİL!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, veli Akbal'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Emir şunları yazdı:

"Kocaeli Derince Çenesuyu Ortaokulu’nda teneffüs zilinin “Kabe’de hacılar” ilahisiyle değiştirilmesine, “12 İmamlar orucunda da o zaman deyiş çalsınlar. Burası Kabe mi?” diyerek tepki gösteren veli Soner Akbal, azılı bir suçlu gibi İstanbul’da kayınvalidesinin evinde gözaltına alındı!

Bu neyin kini, bu neyin acelesi?

Bu vatandaşa zaten yarın Kocaeli Emniyet'e gel ifadeni ver denilmiş. Kaçak değil, suçlu değil!

Sizin derdiniz hukuk değil; sizin derdiniz yanlışınızı yüzünüze vuran, sessiz kalmayan her sese "şafak vakti" operasyonuyla gözdağı vermek!

Konuyu takip ediyoruz."