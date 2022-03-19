İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dan ve şiirinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, NTV'de Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı özel yayınına konuk oldu.
Ortaylı, İstiklal Marşı'nın da yazarı Mehmet Akif Ersoy'dan ve şiirinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.
Ortaylı, "Akif'in yazdığı Çanakkale şiirinin arkasından 'Allah'ın şairleri de var' denilmiştir. Ne şark da ne garp da böyle bir abide yok. Birinci Cihan Harbi'nin abidelerini sayabilirsiniz" dedi.
Sunucunun, Ortaylı'ya "Sizi böyle görmedik daha önce gözleriniz yaşardı" demesi üzerine, Ortaylı, "Benim için fazla oldu artık 18 Mart günleri" diyerek yanıt verdi.
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