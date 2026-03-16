İlber Ortaylı için İETT'den özel saygı otobüsü

Türkiye’nin en önemli tarih akademisyenlerinden olan ve “gençlere tarihi sevdiren kişi” olarak anılan Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ölümü sonrası İETT özel bir saygı otobüsü tasarladı ve hizmete aldı.

1947 yılında Avusturya’da dünyaya gelen, yaşamı boyunca sayısız esere imza atan ve katkı veren, devlet nişanları başta olmak üzere ulusal ve uluslar arası çok sayıda prestijli ödüle sahip olan Prof. Dr. İlber Ortaylı 13 Mart 2026 tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetti.

HATIRASI İSTANBUL YOLLARINDA OLACAK

Özellikle son yıllarda katıldığı bir çok etkinlik, destek verdiği eserler ve katıldığı programlar ile özellikle Türk tarihi başta olmak üzere, dünya tarihine özellikle gençlerin yakından ilgi duymasını sağlayan duayen tarih hocası Prof. Dr. İlber Ortaylı için İETT özel bir saygı otobüsü hazırladı.

ÜNİVERSİTENİN OLDUĞU BÖLGEDE GÖREV YAPTI

Hocanın uzun yıllar görev yaptığı ve cenaze töreninin de gerçekleştiği Galatasaray Üniversitesi’nin bulunduğu bölgede görevlendiren “İlber Ortaylı Saygı Otobüsü” 57UL Beşiktaş – Kuruçeşmeüstü hattında hizmet vermek için göreve başladı.

HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK

“İlber Ortaylı Saygı Otobüsü” ilgili hatta planlanan seferler dahilinde herhangi bir süre sınırlaması olmadan hizmet vermeye devam edecek.