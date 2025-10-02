İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi: Gazeteci Işık'tan açıklama

Beyaz Gazete'nin aktardığına göre, ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre Ortaylı, bugün konuşmacı olarak yer alması beklenen ASAM’ın düzenlediği etkinliğe katılamadı.

Buna göre, kalp krizi sonrasında acilen hastaneye sevk edilen Ortaylı’nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı aktarıldı. Kaynaklar, ünlü akademisyenin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Öte yandan Ortaylı’nın sağlık durumuna dair ailesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, söz konusu haberin doğru olmadığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Işık, şunları yazdı:

"İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Hoca uzun süredir tedavi gördüğü bir başka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede, doktorların kontrolü altında takip ediliyor. Yoğun bakımda da değil."