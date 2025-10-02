Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi: Gazeteci Işık'tan açıklama

İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi: Gazeteci Işık'tan açıklama

2.10.2025 23:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İlber Ortaylı kalp krizi mi geçirdi: Gazeteci Işık'tan açıklama

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü iddia edildi. Söz konusu durum hakkında ailesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gazeteci Candaş Tolga Işık, söz konusu haberin doğru olmadığını bildirdi.

Beyaz Gazete'nin aktardığına göre, ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre Ortaylı, bugün konuşmacı olarak yer alması beklenen ASAM’ın düzenlediği etkinliğe katılamadı.

Buna göre, kalp krizi sonrasında acilen hastaneye sevk edilen Ortaylı’nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı aktarıldı. Kaynaklar, ünlü akademisyenin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Öte yandan Ortaylı’nın sağlık durumuna dair ailesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, söz konusu haberin doğru olmadığını bildirdi. 

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Işık, şunları yazdı:

"İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Hoca uzun süredir tedavi gördüğü bir başka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede, doktorların kontrolü altında takip ediliyor. Yoğun bakımda da değil."

Image

 

İlgili Konular: #ilber ortaylı #kalp krizi