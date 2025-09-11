İlber Ortaylı, ‘Nazi sempatizanı’ ifadesini yargıya taşıyor : ‘Tazminatın tamamı TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışlanacak’

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, kendisi hakkında ‘Nazi sempatizanı’ gibi ifadeler kullanan kişiler hakkında dava açacağını açıkladı.

Dava kazanılırsa tazminatın tümünün de Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı.

''HUKUKİ YOLLARA BAŞVURMAMIZI MECBUR KILDI''

Ortaylı’nın avukatı Oğuzhan Metin aracılığıyla yapılan açıklamalarda, “Yalnız müvekkilimiz Sayın Ortaylı'yı ve ailesini değil, bütün Kırım Tatarlarını da suçlayıcı bir ton arz eden mezkur yazı hakkında hukuki başvurularımızı tamamladık. Bununla birlikte, kamuoyunu aydınlatmamız gereken birkaç husus olduğunu düşünüyoruz. Evvela, müvekkilimiz İlber Ortaylı, tanınmış bir sima olmasından mütevellit kendisiyle ilgili eleştiri ve hatta tarizlerin çoğuna sessiz kalmayı tercih etmektedir. Çok büyük bir sınır aşılmadığı takdirde, kendisine yönelen en sert ifadeleri dahi ifade özgürlüğü kapsamında görmektedir. Ancak müvekkilimizin merhum babasına uzanan iftiralar silsilesi; ifade özgürlüğü kisvesini, önüne gelene iftira atma fırsatına çevirenlere bir cevap vermek adına hukuki yollara başvurmamızı mecbur kıldı” denildi.