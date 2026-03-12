İlber Ortaylı'nın sağlık durumunda son durum: Entübe edildi, durumu sabit

Bir süredir hastanede tedavi gören tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından “Dualarımız İlber Hoca'yla” başlığıyla bir açıklama yapıldı. Açıklamada ünlü tarihçinin pazar günü entübe edildiği ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Ortaylı'nın hastaneye yatırılma sürecinin anlatıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen ocak ayında prostat ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yattı.

Ardından tekrar taburcu oldu. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu. Ortaylı geçen perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı. Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü itibarıyla da entübe edildi. Tedavisi halen bu şekilde devam ediyor ve durumu da stabil.

Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında Hürriyet'e bilgi veren İlber Hoca'nın kızı Tuna Ortaylı “Genel olarak organların yaşa bağlı yorulması kaynaklı sorunları vardı. Gayet iyi bir doktor ekibinin gözetimi altında, azami hassasiyetle tedavisi devam ediyor” dedi.”

AİLESİ DUYURMUŞTU

İlber Ortaylı'nın ailesi tarafından yapılan dün yapılan bilgilendirmede, Ortaylı'nın tedavisinin beş gündür devam ettiği ve durumunun yakından takip edildiği belirtilmişti.

Açıklamada "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." denilmişti.

78 yaşındaki Ortaylı, tarihçi kimliğinin yanı sıra popüler kültür ve tarih eserleriyle geniş kitlelere hitap etti. Tarih bilgisinin yanı sıra kültürel birikimi ve kendine has hitabet tarzıyla Türkiye’de önemli bir yere sahip olan yazarın öne çıkan eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.