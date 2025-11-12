İletişim Başkanı Duran: 'Şehitlerimizin naaşı A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecek'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.11.2025 16:16:00
ANKA
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

 

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir."

