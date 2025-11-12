İletişim Başkanı Duran: 'Şehitlerimizin naaşı A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecek'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir."