İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: KPSS ile personel alım süreçleri yeni takvime göre güncellenecek
Geçen pazar günü ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şaibeli soru skandalı sonrası iptal edildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarının KPSS ile personel alım süreçlerinin yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini bildirdi.
Geçen pazar günü ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında adayların sosyal medyada paylaştığı belgelerden, sınav sorularından bir kısmının (en az 20-30 soru) Yediiklim Yayınevi kitapçıklarındaki sorularla birebir aynı olduğu, hatta aynı sorularda yer alan cevap şıklarının yerleştirilmesinin dahi aynı olduğu ortaya çıkmıştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamu kurumlarının Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile personel alım süreçlerinin yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabı üzerinden 2022-KPSS'ye ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır" ifadelerini kullandı.
2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos’ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 4, 2022
KPSS'NİN 31 TEMMUZ'DA YAPILAN OTURUMLARI İPTAL EDİLMİŞTİ
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıklamıştı.
ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları söylemişti:
- Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.
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