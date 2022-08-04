İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: KPSS ile personel alım süreçleri yeni takvime göre güncellenecek

04 Ağustos 2022 Perşembe, 19:47

Geçen pazar günü ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrasında adayların sosyal medyada paylaştığı belgelerden, sınav sorularından bir kısmının (en az 20-30 soru) Yediiklim Yayınevi kitapçıklarındaki sorularla birebir aynı olduğu, hatta aynı sorularda yer alan cevap şıklarının yerleştirilmesinin dahi aynı olduğu ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamu kurumlarının Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile personel alım süreçlerinin yeni KPSS takvimine göre güncelleneceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabı üzerinden 2022-KPSS'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz'da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül'de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır" ifadelerini kullandı.

2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos’ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 4, 2022

KPSS'NİN 31 TEMMUZ'DA YAPILAN OTURUMLARI İPTAL EDİLMİŞTİ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıklamıştı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları söylemişti: