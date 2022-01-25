İletişim Başkanlığı: 6 güzergahtan İstanbul'a gidişler durduruldu

25 Ocak 2022 Salı, 07:17

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı 75 devlet ve il yolunun ulaşıma kapandığını, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergahından İstanbul'a gidişlerin tedbir amaçlı durdurulduğunu bildirdi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarıyla mücadelede, ülkenin dört bir yanında yoğun çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ülke genelinde 74 bin 936 personel, 25 bin 187 araç, makine ve teçhizat ile mücadeleye devam edildiği ifade edilen açıklamada, 81 ilde, 4 bin 603 yurttaşın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevkinin sağlandığı bilgisi verildi.

İSTANBUL'A GİDİŞLER DURDURULDU

Olumsuz hava koşullarından dolayı halihazırda 75 devlet ve il yolunun ulaşıma kapandığı kaydedilen açıklamada, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergâhından İstanbul'a gidişlerin tedbir amaçlı durdurulduğu vurgulandı.

Açıklamada, 6 il valiliği tarafından yolda kalan kişiler için gerekli tedbirlerin alındığı, İstanbul ve Adıyaman havaalanlarının da uçuşa kapatıldığı belirtilerek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindedir" ifadesi kullanıldı.

??Olumsuz hava koşullarından dolayı hâlihazırda 75 adet devlet ve il yolu ulaşıma kapatılmıştır.



??Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergâhından İstanbul’a gidişler tedbir amaçlı durdurulmuştur. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 24, 2022

VALİ YERLİKAYA: SON YILLARIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Kentteki son duruma ilişkin bilgi veren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 494 kişinin tahliye edildiğini, 157 kişinin de otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Yassıören arasında çekilen bir görüntüyü de paylaşan Yerlikaya, "Son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıyayız. Kar fırtınasına karşı yol açma ve tahliye çalışmaları büyük bir mücadeleyle devam ediyor" açıklamasında bulundu.