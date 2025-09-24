İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın sözünü Times Meydanı'na yansıttı

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapan New York'ta hareketli günler yaşanıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda konuşmasının ardından İletişim Başkanlığı harekete geçti.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki LED ekranlarda Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” ve "Daha adil bir dünya mümkün" sözü yansıtıldı.

GENÇLER ERDOĞAN'I İMAMOĞLU İLE KARŞILAMIŞTI

Öte yandan Erdoğan'ın ABD'ye ziyaret gününde ABD'de yaşayan Türk gençler protesto düzenlemişti.

Erdoğan’ın ziyareti sırasında New York’un en işlek noktalarından Times Meydanı’nda Türk gençlerinin hazırladığı görsel, dev LED ekrana yansıtıldı.

Dev ekranda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun birlikte yer aldığı “Umut” başlıklı fotoğraf sergilendi.