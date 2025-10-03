İletişim Başkanlığı'ndan 'Minguzzi cinayeti' açıklaması: 'Katile engelli raporu' iddiası yalanlandı

Türkiye'yi ayağa kaldıran ve çocukların suça karışmasıyla ilgili tartışmaları alevlendiren Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yargı süreci devam ediyor.

4 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşmasında tutukluluklarına devam kararı çıkarken, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, vakayla ilgili bir açıklama yayımladı.

Ahmet Minguzzi’nin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak “katile engelli raporu verildi” şeklinde iddialar servis edildiğini belirten kurum, "İddialar, kamuoyunu manipüle etmeye ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür. Doğrusu; Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen 07.05.2025 tarihli raporda, sanığın “nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu” tespit edilmiştir ve failin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliği bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

"ENGELLİ RAPORU" DEĞİL, "KAYNAŞTIRMA RAPORU"

Açıklamanın devamında da "Buna karşılık sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belge, cinayetten önce alınmış bir “kaynaştırma raporu” olup, “engellilik raporu” niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla failin ceza ehliyetini ortadan kaldıran bir durum yoktur. Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma fiili, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında suçtur. Devlet kurumlarını ve yargı organlarını hedef alan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.