İletişim Başkanlığı'ndaki asansör kazasında 2 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı'nın merkez binasında asansör kazası yaşandı. Su baskınının da gerçekleştiği kazada 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Ankara Çukurambar’daki merkez binasında bugün öğle saatlerinde asansör kazası yaşandığı ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
DW Türkçe'den Eray Görgülü'nün haberine göre, saat 13.45 civarında yaşanan kaza sonucu iki kişi asansörde mahsur kaldı. Kaza sırasında aynı zamanda asansörü su da bastı. Ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verilirken, bir yandan da bina çalışanları, mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan iki kişi asansörden çıkartıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
AYRILAN KAYNAKLA GÜNDEME GELMİŞTİ
İletişim Başkanlığı'nın binası, geçtiğimiz günlerde de 2022 yılı yatırım programında ayrılan kaynakla gündeme gelmişti. 25 katlı binada faaliyet gösteren İletişim Başkanlığı'na hizmet kapasitesini artırması için 30 milyon TL'lik kaynak ayrıldı.
Binanın bulunduğu alan, Ankara Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Türkiye'nin Gülen yapılanması ile ilişkisi olduğu iddiasıyla İngiltere'den iadesini istediği iş insanı Akın İpek'e ait Atlantik AŞ'ye verilmişti. Yurt olarak inşa edilen bina ve şirkete 15 Temmuz darbe girişimi sonrası el konulmuştu.
Önce Gençlik ve Spor Bakanlığının kullanımına verilen bina daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verilmişti. Bina 2020 yılında ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kullanımına tahsis edildi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Yemeksepeti emekçileri 7 gündür direniyor
- Mahsun Kırmızıgül'den zamlara türkülü tepki
- Londra toplantısında dikkat çeken ayrıntı
- Gündemi sarsan Fatih Terim iddiası
- 'Bazı bölgelerde hala elektrik yok'
- Öztrak: Isparta kaderine terk edildi
- Türkiye-İsrail ilişkilerinde engeller aşılabilecek mi?
- Yandaş şirketler tarafından ödenmemiş
- Motorine dev zam!
- Facebook ve Instagram kapatılabilir