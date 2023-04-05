İletişim ve Toplum Araştırmaları Merkezi'nden son araştırma: Açık gerçeği ortaya koydu, İnce çekilirse...

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 14:56

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 15:14

İletişim ve Toplum Araştırmaları Merkezi, "2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Mart 2023" araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 1115 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya, 72 ilden katılım sağlandı.

Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 38,5’i Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Erdoğan'a, yüzde 36,1’i Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtti.

Yüzde 9,3’ü İnce'ye oy vereceğini söylerken yüzde 8,4’ü kararsız olduğunu ve yüzde 3,3’ü ise seçimde oy kullanmayacağını belirtti.

Söz konusu araştırmada, "Oy dağılımlarının değerlendirilmesinde araştırmaya katılanların Türkiye’nin bölgelerine göre dağılımları dikkate alınmalıdır. Buna göre özellikle HDP oylarının bu araştırmada örneklem nedeniyle düşük çıkması ve yukarıdaki analizlerde de görüleceği gibi HDP’ye oy veren seçmenin çok büyük bir farkla Kılıçdaroğlu'na oy veriyor olması Kılıçdaroğlu'nun oylarının artabileceğini göstermektedir" değerlendirilmesine de yer verildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 46,6’sı "Asla" Erdoğan'a oy vermeyeceğini belirtirken, yüzde 44,3’ü Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyledi. Kararsız olanların oranı ise yüzde 7 oldu.

Araştırmada, "Asla oy verilmeyecek adaylar" arasında Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na göre daha yüksek bir orana sahip olduğu aktarıldı.