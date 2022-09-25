Ilgaz'a tırmanırken fenalaşan dağcı, hayatını kaybetti

25 Eylül 2022 Pazar, 15:13

Zonguldak'tan Kastamonu'ya gelen Muammer Kılıç, sabah erken saatlerde arkadaşları ile 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı'nda tırmanışa geçti. Kılıç, öğle saatlerinde zirveye yaklaştıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı.

EKİPLER 1 SAAT SONRA GELDİ

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Yaklaşık 1 saat sonra arazi aracıyla bölgeye ulaşan ekipler, Kılıç'a müdahale etti.

Kılıç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.