Ilgım Apartmanı davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'da yıkılarak 47 kişiye mezar olan Ilgın Apartman'ı davasında tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi.
Apartman ile ilgili davanın ikinci duruşmasında, tutuklu tek sanık olan yapı denetim firması görevlisi Semir Yoldaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
47 KİŞİ CAN VERMİŞTİ
Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan 8 katlı Ilgım Apartmanı'nda 47 kişi hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili 4 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılmıştı.
TUTUKLU SANIK KALMADI
Yapı denetim firması görevlisi Semir Yoldaş, yapı denetim şirketi müdürü Edip T., müteahhit Salih Z. ve yapı denetim şirketi kontrol elemanı Ahmet T.'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Sabah 10.30'da başlayıp yaklaşık 6 saat süren davada verilen kararla, tek tutuklu sanık Semir Yoldaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.