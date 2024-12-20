İlginç olay kamerada: Sohbet ederken başına kedi düştü

Yayınlanma: 20.12.2024 - 16:46

Güncelleme: 20.12.2024 - 16:46

Antalya'nın Kemer ilçesinde, bir işletmenin önünde kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet eden bir gencin kafasına kedi düştü.

Neye uğradığını anlayamayan genç, olayın şokunu yaşarken arkadaşları bu beklenmedik olaya kahkahalarla güldü.

İlginç olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.