İlginç olay kamerada: Sohbet ederken başına kedi düştü
Antalya'da arkadaşlarıyla kaldırımda sohbet eden bir gencin başına yukarıdan kedi düştü. O onlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, bir işletmenin önünde kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet eden bir gencin kafasına kedi düştü.
Neye uğradığını anlayamayan genç, olayın şokunu yaşarken arkadaşları bu beklenmedik olaya kahkahalarla güldü.
İlginç olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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