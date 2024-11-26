Hollanda, Scottish Fold ve Sphynx Kedilerinin Sahiplenilmesini Yasaklıyor

Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:56

Güncelleme: 26.11.2024 - 12:59

Hollanda, Scottish Fold ve Sphynx cinsi kedilerin sahiplenilmesini yasaklama kararı aldı. Yeni yasa, 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek ve sadece yeni sahiplenmeleri kapsayacak. Bu türlere sahip olan mevcut kediseverler, kedilerini tutmaya devam edebilecek, ancak kedilerinin sahiplenildiğini belgelemek için çip taktırmaları zorunlu olacak. Ayrıca, bu kedilerin kedi yarışmaları ve gösterilerine katılması da yasaklanacak.

GENETİK VE FİZİKSEL SORUNLAR NEDENİYLE

Scottish Fold cinsi kediler, kulaklarının katlanmasına neden olan genetik mutasyon nedeniyle eklem ve kıkırdak problemleri yaşayabiliyor, bu da onlara ağrı verirken, Sphynx cinsi tüysüz kediler ise çevreye duyarsızlık, cilt problemleri ve soğuk hava hassasiyetinden ötürü sağlık sorunları yaşıyor.