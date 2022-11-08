İlhan Erdost gömütü başında anıldı: ‘Ben hiç baba diyemedim’

08 Kasım 2022 Salı, 04:00

12 Eylül darbesinin ardından öldürülen yayıncı İlhan Erdost, ailesinin ve sevenleri tarafından katledilişinin 42. yılında gömütü başında anıldı. Kızı Alaz Erdost, “Baba. Bu kadar basit. Ben hiç söylemedim. Konuşmayı yeni öğreniyor gibiyim bugün. Bu yaşımda ‘baba’ demeyi öğreniyorum. Ben hiç ‘baba’ demedim çünkü ben konuşmayı öğrenemeden benim babamı öldürdüler. Bugün babamın ölüm yıldönümü. O 36 yaşında kaldı, ben 42 yaşıma girdim” dedi.

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’nca “yasak yayın bulundurduğu” savıyla gözaltına alınan ve Mamak Askeri Cezaevi’nde dövülerek öldürülen yayıncı İlhan Erdost, ölümünün 42. yılında Karşıyaka Mezarlığı’ndaki gömütü başında anıldı. Anmaya, Erdost’un eşi Gül Erdost, kızları Türküler ve Alaz Erdost, gazetemizin yazarı Işık Kansu, 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Sarıhan, Devrimci 78’liler Federasyonu’ndan Cumhur Yavuz, yazar Oğuz Gemalmaz, Seyhan-Vahap Erdoğdu, Serpil-Kaya Güvenç, ressam Ayten Timuroğlu, dostları ve sevenleri katıldı. İlk konuşmayı yapan Gemalmaz, İlhan Erdost’a ilişkin şiir ve yazılardan alıntılar yaptı. Gemalmaz, “Kaybettiğimiz dostlarımız o kadar çok oldu ki aklıma gelen her gün gözlerime yaş doluyor” dedi.

"ACILAR DİRENCE DÖNÜŞTÜ"

Sarıhan yargılama sürecine işaret ederek “Her katliam, mücadelede kararlı olan insanlar için aynı zamanda bir direnç noktası” diye konuştu. Türküler Erdost “42. yıla bir not” başlıklı yazısını okudu. “Öldürülseler de haklılıklarını kanıtlamak zorunda bırakılanlar için önemlidir tanıklık. Biz bu dünyaya gelişimizle acılı ve dirençli bir tanıklığın ortasında bulduk kendimizi” diyen Erdost, “Bize de bu yaşamda, tanıyamadığımız babamızla birlikte bir sürü güzel insanı yaşatmak için tanıklık etmek düştü” ifadelerini kullandı. Alaz Erdost da konuşmasında, Muzaffer İlhan Erdost tarafından kardeşi için yazdığı dizeleri okudu.