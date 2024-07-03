İlhan Taşçı duyurdu: RTÜK, Açık Radyo’nun lisansını iptal etti

Yayınlanma: 03.07.2024 - 15:36

Güncelleme: 03.07.2024 - 15:46

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün Açık Radyo’nun lisansını ''toplumu kin ve düşmanlığa tahrikten'' 5 gün program durdurma cezasına uymadığı gerekçesiyle iptal ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Taşcı’nın açıklaması şöyle:

''RTÜK, Açık Radyo’nun lisansını iptal etti. Gerekçe, kurulun daha önce verdiği ‘toplumu kin ve düşmanlığa tahrikten’ 5 gün program durdurma cezasına uymayıp, yayını sürdürmesi. Oysa yayıncı para cezasını ödemiş, ancak yayını kesmemiş. Bu durum yayıncı lehine yorumlanmalıydı.''

RTÜK AÇIKLAMASI

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 32'nci maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen "Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilir" hükmünün üst kurul tarafından hayata geçirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kanun'un 33. maddesindeki 'Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 60'ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır' hükmü gereğince Açık Radyo'nun yayın lisansı iptal edilerek yayınlarına son vermesi kararlaştırıldı."