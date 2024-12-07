İliç faciasında ÇED kararı... Raporu onaylayanlar hakkında kovuşturmaya yer yok
Erzincan İliç’te 9 işçinin yaşamını yitirdiği heyelana dair ÇED raporunu onaylayan kamu yetkilileri hakkında yürütülen soruşturmada "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildi.
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat’ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kalarak hayatını kaybettiği heyelana ilişkin soruşturmada, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarını onaylayan kamu görevlileri hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Başsavcılığa sunulan bilirkişi raporunda, kamu yetkililerinin kusurlu olmadığı belirtildi.
İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, heyelan nedeniyle "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "Çevreyi taksirle kirletmek" suçları kapsamında başlatılan incelemelerde, başsavcılığa sunulan bilirkişi raporunda ÇED onay sürecindeki kamu yetkililerinin kusursuz olduğu ifade edildi.
Bilirkişi raporunda, kazanın meydana gelmesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin herhangi bir sorumluluğu olmadığı görüşüne yer verildi. Bu kapsamda, ÇED raporunu onaylayan yetkililer hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.
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