İliç maden faciasının 2'nci yılı... Mansur Yavaş: Kaybettiklerimizi unutmayacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen ve 9 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasının ikinci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yavaş, "Erzincan İliç’te yaşanan maden faciasının yıl dönümünde hayatını kaybeden 9 emekçi kardeşimizi rahmetle anıyorum. İhmallerin ve denetimsizliğin nelere mal olabileceğini yaşanan bu acı bizlere göstermiştir. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için iş güvenliği konusunda daha sıkı denetimler ve etkin önlemler alınmalıdır. Kaybettiklerimizi unutmayacağız" ifadelerini kullandı.