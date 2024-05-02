İliç'te 9 işçi ölüme göz göre göre gitti: Jeoradar üç ay önce alarm verdi

Yayınlanma: 02.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2024 - 04:00

Emekçiler, dün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Kutlamalarda iş cinayetlerinde can veren işçiler de anıldı. Bundan 2.5 ay önce Erzincan İliç’teki Çöpler Maden Sahası’nda yaşanan facia da liç yığını altında kalan madenciler de unutulmadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca kazaya ilişkin hazırlanan rapor ise 1 Mayıs öncesi TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’na sunuldu. Rapor faciadaki ihmalleri gözler önüne serdi.

30 KASIM VURGUSU

Raporda, yığın liç alanındaki hareketlerin takibi amacıyla konumlandırılmış jeoradar görüş alanının yetersiz olduğu bilgisi paylaşıldı. Bakan yardımcısı Abdullah Tancan, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) de kendi içinde bir inceleme başlattığına dikkat çekerek “Her ne kadar yetersiz olduğunu düşünsek de jeoradar verilerinde yapılan incelemelere göre yığın liçteki yer değiştirme hareketlerinin kazadan yaklaşık üç ay evvel artış yönünde bir eğilim gösterdiğini ve kaza gününe kadar da artarak devam ettiğini açıkça görüyoruz. 30 Kasım’da hareketlilik başlıyor, en son kazanın olduğu saatte maksimum noktaya ulaşıyor” bilgisini paylaştı. MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, jeoradarlarda Kasım 2023 tarihi itibarıyla hareketliliğin başladığının beyan edildiğine dikkat çekerek “Bu jeoradarların sorumluluğu kimde? Bu bilgiyi alıp, değerlendirip ve bunun karşılığında önlem alması gereken kurum nedir? Bu bilgiler gizlendi mi?” diye sordu.

‘DEPOLAMA DEVAM'

Bakan yardımcısı Tancan ayrıca “şevlerin (liç yığınının kaymaması için kurulan yapay eğilim yollarının) de yetersiz olduğu tespitinin yapıldığını” açıkladı. Tancan, MAPEG’in, “Şevlerdeki duyarsızlığın önüne geçilebilmesi yönünde önlemlerin alınmadığı, liç alanı üzerinde depolamanın devam ettirildiği” tespitini de yaptığının altını çizdi. Raporda, jeoradarlardaki tespitlerin fark edilmesine karşın iş makinelerinin bölgeden uzaklaştırılmadığı ve acil durum planının uygulanmadığı tespiti yer aldı.

'BİLGİLER GİZLENMİŞ'

Komisyonda söz alan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da başka bir maden şirketinin İliç’teki liç sahasına toprak yığdığına dikkat çekti. Yavuzyılmaz, “Kaymanın yaşandığı sahada bir başka şirketin oksitli cevheri getirip yığdığını söylemediniz. Bu şirketin adı Kartaltepe Madencilik’tir. Bu bilgi nihai ÇED raporunda da belirtilmiyor. Gizlenmiş ve felakete giden yolun taşları da böyle döşenmiş. Anagold ve Kartaltepe’nin ortakları aynı.”