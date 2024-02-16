İliç'teki faciaya ilişkin yeni gelişme: Gözaltına alınanlardan 6'sı için tutuklama talebi
Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan faciaya ilişkin gözaltına alınan, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6'sı, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. İki kişi ise serbest bırakıldı. ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G'nin yanı sıra A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
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Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.
Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan aralarında J.R.G'nin de yer aldığı 6'sı tutuklanmaları, 2'si ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Bu kişilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.
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