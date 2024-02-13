İliç'teki maden faciasında yeni ayrıntılar: Anagold Madencilik'in sicili kabarık çıktı

Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:40

Güncelleme: 13.02.2024 - 17:51

Erzincan İliç’te Kanadalı Anagold Madencilik tarafından 2008’den beri işletilen Çöpler Kompleks Madeni, yıllar içerisinde aldıkları kapasite artışlarıyla birlikte sahasını genişletti.

Başta Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından açılan davalara karşın proje iptal edilmedi.

Daha önce siyanür sızıntısıyla da gündeme gelen bu madenin yol açtığı yıkıma karşı mücadele veren uzmanlar uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyarı yapıyordu.

Öte yandan siyanür sızıntısıyla bilinen Anagold'un 7,2 milyon dolar vergi borcunun silindiği, şirketin yüzde 80 ortağı olan Kanadalı altın madeni şirketi SSR Mining'in bilançosunda ortaya çıkmıştı.

NE OLMUŞTU?

Erzincan İliç'te Kanadalı bir şirketin altın madeninde maden cevher döküm sahasında toprak kayması meydana geldi. Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü bu maden sahası daha önce siyanür sızması iddialarıyla da gündeme gelmişti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, felaket sonrası 9 kişinin kaybolduğunu duyurdu. Olayın ardından bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.