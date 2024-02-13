DEM Parti'den 'İliç' açıklaması: 'Felaket göz göre göre geldi'
DEM Parti, Erzincan İliç'teki maden faciasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "“Beşli çete ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen Erzincan İliç’teki altın madeninde felaket göz göre göre geldi" denildi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı.
Hatimoğulları, “Beşli çete ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen Erzincan İliç’teki altın madeninde felaket göz göre göre geldi! Bütün uyarılara rağmen sürekli kapasitesi arttırılan altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılması için kamu olanakları seferber edilmelidir. Süreci yakından takip ediyoruz. Meydana gelen göçükte kaybımızın olmaması tek temennimizdir” dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:
"Beşli çete ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen Erzincan İliç’teki altın madeninde felaket göz göre göre geldi! Bütün uyarılara rağmen sürekli kapasitesi arttırılan altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılması için kamu olanakları seferber edilmelidir. Süreci yakından takip ediyoruz. Meydana gelen göçükte kaybımızın olmaması tek temennimizdir.”
Beşli çete ve uluslararası sermayeye peşkeş çekilen #Erzincan İliç’teki altın madeninde felaket göz göre göre geldi!— Tülay Hatimoğulları (@TulayHatim) February 13, 2024
Bütün uyarılara rağmen sürekli kapasitesi arttırılan altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılması için kamu… pic.twitter.com/DFzeTavg3A
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