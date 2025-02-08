İlim Yayma Cemiyeti başkanının oğullarına ihale

Yayınlanma: 08.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.02.2025 - 04:00

Altı geçerli teklifin yapıldığı ihaleyi 6 milyon 73 bin TL’ye Siyahmartı Reklam Tanıtım Organizasyon şirketi aldı. Şirketi kuran Ömer Faruk Tülün ve Kerem Tülün kardeşler, İlim Yayma Cemiyeti’nin genel başkanı Yusuf Tülün’ün oğulları. Şirket bugüne dek 48 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli 110 milyon 907 bin TL. Şirket aynı ihaleyi 2022 yılında, 1 milyon 607 bin TL’ye 2024 yılında ise 6 milyon 997 bin TL’ye almıştı. Şirketin ihale aldığı kurumlar arasında Sultanbeyli Belediyesi’nin yanı sıra Zeytinburnu ve Ümraniye Beledeleri gibi çok sayıda AKP’li belediye yer alıyor.

Yusuf Tülün, 2004-2009 döneminde de Sarıyer Belediye Başkanlığı yaptı. Geçmiş yıllarda AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Meclis üyeliği gibi birçok görev yapan Tülün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu İlim Yayma Cemiyeti’nin başkanı olarak görev yapıyor.