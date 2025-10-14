İlk evim konut kampanyası, ev sahibi olmak isteyen bireylerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için uzun vade seçenekleri ile dikkat çekiyor. Peki, İlk evim konut kampanyası 2025 başvurusu başladı mı? İlk evim konut kampanyası şartlar neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor.

Dar gelirlinin konut alımını destekleyecek 1.20 düşük faizli konut kredisi İlk Evim Kampanyası ile ilgili başvuru ayrıntılar henüz netleşmedi.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlk evim 1,20 faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek. Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir.

Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ VADE NE KADAR OLACAK?

Daha önceki gerçekleştirilen kampanyalar göz önüne alındığında kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor.

İlk kez ev alacaklar düşük 1,20 faizli konut kredisi konut kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı sunulabilir.

İLK EVİM KREDİSİ KİMLERE VERİLİR?

Ev alma kredisi için yalnızca ilk kez ev sahibi olacak insanlar başvurabilecek, halihazırda evi bulunan veya daha önceden ev sahibi olmuş insanlar ilk evim kredisi başvurusu yapamayacak. Kampanyaya ait konut kredi faiz oranları %1,20 seviyelerinde olacak.