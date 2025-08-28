Düşük faizli konut kredisi kampanyası için çalışmaları hızlandırdı. Peki, İlk evim konut kredi kampanyası ne zaman başlayacak, şartları neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor.

Dar gelirlinin konut alımını destekleyecek 1.20 düşük faizli konut kredisi İlk Evim Kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlk evim 1,20 faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek. Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir.

Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir.

İLK EVİM KREDİSİ KİMLERE VERİLİR?

Ev alma kredisi için yalnızca ilk kez ev sahibi olacak insanlar başvurabilecek, halihazırda evi bulunan veya daha önceden ev sahibi olmuş insanlar ilk evim kredisi başvurusu yapamayacak. Kampanyaya ait konut kredi faiz oranları yüzde 1,20 seviyelerinde olacak.

İLK EVİM PROJESİNDE KONUTLAR HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

İlk etap konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de, 10 bini Gaziantep'te, 8 bin 650'si Bursa'da, 7 bin 500'ü Konya'da, 4 bin 500'ü Kayseri'de inşa edilecek. Diğer illerde de nüfusa göre değişen sayılarda konut yapılacak.