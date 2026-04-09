Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirilmesi beklenen “İlk Evim” konut kredisi kampanyası detayları araştırması hız kazandı. Peki, İlk evim konut kredisi başvuru tarihi ne zaman? 2026 İlk evim konut kredisi şartları neler

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında stratejik bir adım olarak planlanan bu düzenleme, şu an Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK tarafından teknik inceleme aşamasında. Yasal çerçevenin netleşmesi ve bankacılık altyapısının bu özel sisteme entegre edilmesinin ardından, resmi takvimin 2026 yılı içerisinde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

MUHTEMEL BAŞVURU ŞARTLARI

Yeni konut kredisine başvurmak isteyenler için öne çıkan kriterler şöyle:

İlk kez konut satın alıyor olmak

Üzerine kayıtlı başka bir konut bulunmamak

Alınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet etmek

Son 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olmak

Hisseli konutlarda yüzde 50'den fazla paya sahip olmamak

Belirlenen gelir kriterlerini karşılamak

İLK EVİM KONUT KREDİSİ TAKSİT HESAPLAMA

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile hesaplama yapıldığında 1 milyon TL kredi için aylık taksit yaklaşık 13.587 TL. Toplam geri ödeme ise yaklaşık 2.445.701 TL

VADE VE FAİZ ORANI NE KADAR?

Dar ve orta gelirli yurttaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefleyen bu pakette en dikkat çekici unsur maliyetler:

Faiz Oranı: Kulislerde ve ekonomi planlarında konuşulan en güçlü oran yüzde 1.20.

Vade Seçeneği: Ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla vadenin 15 yıla (180 ay) kadar çıkarılması bekleniyor.

Aracı Kurumlar: Kampanyanın öncelikli olarak Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden yürütülmesi planlanıyor.