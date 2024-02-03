İlk Türk astronot Gezeravcı'nın dönüşü ertelendi
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı'nın Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Ocak'a ertelendi.
Astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğunda ertelendi. SpaceX, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Ax-3 ekibinin ISS'ten ayrılışının ertelendiğini duyurdu. Dragon kapsülü en erken 5 Şubat Pazartesi günü ISS'ten ayrılacak.
Gezeravcı'nın bugün Türkiye saatiyle 14.00'te ISS'ten ayrılması bekleniyordu. Ax-3 ekibi için dün uğurlama töreni düzenlenmişti.
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