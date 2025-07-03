Geçen yıl yayımlanan video ele verdi: Dağıtım şirketinin İzmir'deki ilk vukuatı değil

İzmir'de başlayan orman yangınlarının çıkış kaynağı olarak elektrik hatları gösterildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Yangınlar elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıktı" dedi. Bu açıklamanın ardından gözler elektrik dağıtım şirketlerine çevrildi.

İzmir'de peş peşe çıkan ve ilçelere yayılan orman yangınların nedeni belli oldu.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangına ilişkin son durumu paylaştığı açıklamasında, "İnsan kaynaklı ya da sabotajdan kaynaklı bir yangınımız yok. Hem Çeşme hem Ödemiş hem Seferihisar hem de Foça'daki yangınımız, elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıkmış durumda" ifadelerini kullandı.

GÖZLER ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNE ÇEVRİLDİ

Vali Elban'ın bu açıklamasının ardından yurttaşlar dikkatini elektrik dağıtım şirketlerine verdi.

Halk TV'de yer alan habere göre, bölgede elektrik dağıtımını Aydem Enerji'nin şirketi Gediz Elektrik yapıyor.

İzmir Çeşme'de geçen yıl aynı noktada çekilen bir video sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Geçen yıl paylaşılan videoda elektrik direğinden kıvılcım çıktığı görüldü.





İLK VUKUATLARI DEĞİLMİŞ

Erdem Yavuz isimli bir Facebook kullanıcısının paylaştığı videoda "Yangınların Çıkma sebeplerinden. Lütfen sonuna kadar izleyiniz. Neyse ki Herhangi bir sıkıntı olmadan müdahale yapıldı" ifadeleri yer aldı.

2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İzmir'de 2024'te açıkta bırakılan bir kablo nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirmiş ve bu durum elektrik dağıtım şirketlerinin tartışmalı uygulamalarını gözler önüne sermişti.